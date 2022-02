»Es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera«

An diesem Mittwoch soll ein neuer Präsident der Freien Universität Berlin gewählt werden. Schon länger rumort es an der Hochschule. Was erwarten Sie?

Eigentlich ist es die Wahl zwischen Pest und Cholera. Mit dem aktuellen Präsidenten Günter Ziegler haben wir viele negative Erfahrungen gemacht. Schon vor der Pandemie hat er versucht, Protest zu unterbinden, und er ignorierte immer wieder Entscheidungen von studentischen Vollversammlungen. Seit dem Beginn der Pandemie schreibt er weltfremde Mails, die in Anbetracht der gescheiterten Coronapolitik einfach nur zynisch sind. Seine Gegenkandidatin Beatrix Busse gilt als Liebling der FU-Kanzlerin Andrea Bör. Eigentlich wurde Bör von der letzten Berliner Landesregierung ...