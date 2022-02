Powerdrink für Arbeiter

Tagestief? Ein, zwei Glas Milch sollen munter machen. Als Kraftspender gilt vor allem das Eiweiß, der wichtigste Baustoff für menschliche Körperzellen. Das wissen natürlich auch Unternehmer – und ziehen aus dem Nahrungsmittel Mehrwert. Den, richtig, Beschäftigte produzieren. Das führt turnusgemäß zu Tarifkonflikten – wie in Baden-Württemberg. Die Forderungen der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) liegen seit Montag auf dem Tisch.

Die Tarifkommission des Landesbezirks Südwest will für die rund 2.500 Beschäftigten der Milchbetriebe im Musterländle ein Einkommensplus von 6,1 Prozent durchsetzen. In einem Anschlusstarifvertrag mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zuvor, Ende März 2021, hatte die NGG mit der Gegenseite, dem Genossenschaftlichen Arbeitgeberverband (Geno AGV), lediglich 2,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt vereinbart. Jetzt will die Gewerkschaft kräftig nachlegen. Uwe Hildebrandt, Verhandlungsführer ...