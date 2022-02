Geheimnisvolle »Gegenstände«

Über Details schwiegen die Behörden. Klar ist nur, dass der Bundeswehr-Offizier und mutmaßliche Rechtsterrorist Franco Albrecht am Sonntag im Zusammenhang mit dem gegen ihn laufenden Prozess am Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt am Main in Untersuchungshaft genommen wurde. Wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr, sagte eine Sprecherin des OLG am Montag. Zuvor seien bei einer Personenkontrolle am Freitag abend in Offenbach bei dem Soldaten »Gegenstände« gefunden worden, die als Beweismittel in dem Prozess in Betracht kämen.

Wie die Frankfurter Rundschau am Montag online berichtete, liegen dem Blatt Videoaufnahmen vor, die demnach zunächst auf eine zufällige Polizeikontrolle hindeuten. Auf den Aufnahmen sei zu sehen, wie Albr...