Bonjour tristesse

Ist ein Spielfilm an Originalschauplätzen entstanden und mit Laien besetzt, nennt man ihn gern semidokumentarisch. Erst recht bietet sich das an, wenn das bisherige Œuvre des Regisseurs der Dokumentarfilmgattung zugerechnet wird. In seinen essayistischen Filmen hat Philip Scheffner dokumentarisches Material allerdings gezielt hinterfragt. Und bei »And-Ek Ghes …« (2016) hat der 1966 geborene Berliner eine rumänische Migrantenfamilie sogar zu Selbstinszenierungen angeregt, weshalb ein vermeintliches »Objekt« jenes Films, Colorado Velcu, dann auch als dessen Koregisseur firmierte.

Diese Vermischung von Wirklichkeit und Fiktion wird in »Europe« fortgesetzt: Die fiktive Protagonistin Zhora ist von Scheffners regelmäßiger Kooperationspartnerin Merle Kröger, die mit ihm auch jetzt fürs Drehbuch verantwortlich zeichnet, 2015 in dem Roman »Havarie« eingeführt worden. Jenes Buch basierte wiederum auf Recherchen zu Scheffners gleichnamigen Dokumentarfilm (»Havarie«, ...