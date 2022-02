Falsche Versprechen

Die derzeitige Zunahme der Covid-19-Infektionen in US-Gefängnissen und Haftzentren für Geflüchtete ist nicht nur lebensbedrohlich für eine hohe Zahl von Menschen, sondern sie stellt auch eine akute Herausforderung für die Bewegung zur Abschaffung der Gefängnisse und zur Unterstützung der Gefangenen dar. Vor allem für Gefangene mit HIV- und Hepatitis-C-Infektionen und anderen lebensbedrohlichen Krankheiten gibt es in der Haft keine angemessene medizinische Versorgung. Deshalb nehmen anfänglich leichte Erkrankungen für die Inhaftierten nur allzu oft einen schweren Verlauf und bedrohen ihr Leben. Im US-Gefängnissystem wächst die Gruppe der Senioren unter Schwarzen, Latinos, Indigenen, Asiaten und Weißen, die aus armen Verhältnissen stammen. Nach jahrzehntelanger Haft laufen sie Gefahr, an Covid-19 zu sterben.

Zu Beginn der Pandemie prägte eine Gruppe namens »No Justice Under Capitalism« den Slogan »Keine Hinrichtungen durch Covid-19« und kämpfte dafür, dass d...