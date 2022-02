Energiearmut vervierfacht

Die steigenden Heizkosten in der Bundesrepublik sind für einen Großteil der Deutschen Grund zur Sorge. Viele fürchten, sich keine warme Wohnung mehr leisten zu können. Die Partei Die Linke mahnt ein staatliches Eingreifen an. Es sei dringlich, erklärte die Kovorsitzende Janine Wissler am Freitag und verwies auf eine Erhebung der EU, wonach sich die Energiearmut in Deutschland vervierfacht habe.

Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, wurde am Wochenende konkreter. Er forderte einen Energiekostengipfel im Kanzleramt. Am Ende solle ein konkreter Plan stehen, wie Bürger, Wirtschaft und Kommunen entlastet werden könnten. »Dieser sollte Erleichterungen bei der Energie- und Mehrwertsteuer, Sofortzuschüsse für Haushalte mit kleinen Einkommen und Wirtschaftshilfen für kleine und mittlere Betriebe beinhalten«, sagte er laut einer Meldung der Deutschen Presseagentur (dpa) vom Sonntag.

Zu Jahresbeginn lagen die Energiepreise knapp ein Fünftel über dene...