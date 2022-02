Schulen als Testzentren

Der Schulbetrieb läuft hierzulande vielerorts nur eingeschränkt, wenn überhaupt, und angesichts der hohen Zahlen an Corona- und Quarantänefällen mahnt die Bildungsgewerkschaft GEW zu Besonnenheit in der Debatte über Öffnungsschritte. Es sei zwar richtig, dass man ein Konzept dafür brauche, sagte die GEW-Vorsitzende Maike Finnern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), doch im Moment verbiete es sich, nach Lockerungen zu rufen.

Gestützt wird die Vorsicht durch Zahlen, welche die Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag präsentierte. Demnach konnten in der vergangenen Woche bundesweit rund sechs Prozent der Schüler nicht am Unterricht teilnehmen, weil sie entweder mit dem Coronavirus infiziert oder in Quarantäne waren. Von den knapp neun Millionen Schülern in der Bundesrepublik war bei knapp 275.000 eine Infektion bekannt, weitere 273.000 mussten sich isolieren. In beiden Fällen war ein Anstieg im Vergleich zur Vorwoche zu verzeichnen.

Ähnlich sah es bei...