Re: So ein Käse

Köstlich, kreativ und ­klimafreundlich

25 Kilogramm Käse essen die Deutschen pro Kopf im Jahr. In Sachen Klimabilanz schneidet das Lebensmittel allerdings schlecht ab. Und da sind wir noch gar nicht bei Brecht und dem von ihm konstatierten Zusammenhang von Käsevielfalt und Zivilisation. Der Allgäuer Landwirt Franz Berchtold will jedenfalls was ändern. Schritt für Schritt stellt er seinen Betrieb auf Klimaneutralität um. Zunächst hat er damit begonnen, seine Kühe das ganze Jahr auf die Weide zu lassen. Dort fressen sie Gras, Klee und Kräuter anstelle von Kraftfutter. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Er ist wieder da

Verfilmung des Romans von Timur Vermes: 2014 erwacht Adolf Hitler auf einer Brache im Berlin der Gegenwart. Keiner nimm den Mann ernst, man hält ihn für einen Komiker. Dann aber avanciert Hitler zum TV-Sta...