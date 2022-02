Zum Inhalt dieser Ausgabe | Geordnete Unordnung Vorabdruck. Mit den Begriffen der Moderne nicht zu fassen: Das Epochenprofil des »langen« christlich-feudalen Jahrtausends des Okzidents (400 bis 1750) Ludolf Kuchenbuch In der kommenden Woche erscheint im Berliner Dietz-Verlag der Sammelband »Marx, feudal«, in dem Beiträge des Mediävisten Ludolf Kuchenbuch versammelt sind. Wir veröffentlichen daraus redaktionell gekürzt und mit freundlicher Genehmigung des Verlags den Aufsatz »Das Epochenprofil des christlich-feudalen Okzidents« aus dem Jahr 2004. (jW) Kirche (ecclesia) Fragt man radikal, wodurch alle Lebenden und Toten im christlich-feudalen Okzident sich gleichen und direkt miteinander verbunden sind, sozusagen eine soziale Einheit bilden, dann gibt es nur eine Antwort: durch die kirchliche Taufe. Verglichen mit der »Gotteskindschaft« haben alle anderen entscheidenden Lebenskonditionen – das Unterhaltshandeln, die Abhängigkeit von Herren, das Geschlecht, die Verwandtschaft oder der Geburtsstand, die Herkunft oder die Sprache – nachgeordneten und partikularen Sinn für das Daseinsverständnis und die Lebensführung. Man sollte dies aber nicht als eigenständige Bindungsents...

Artikel-Länge: 24505 Zeichen

