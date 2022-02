Weitere Verzögerung

Der Produktionsstart im ersten europäischen Werk des Elektroautobauers Tesla in Grünheide verzögert sich weiter. Die sogenannte Gigafactory des US-Konzerns vor den Toren Berlins ist zwar fertiggebaut, aber noch nicht genehmigt. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) zeigte sich am Donnerstag dennoch positiv. Er halte das Verfahren trotz bisher fehlender Genehmigung für »enorm schnell«, sagte er dpa. Außerdem sei die Tesla-Ansiedlung ein »Vorzeigeprojekt«.

Am Mittwoch hatte das Landesumweltministerium in Potsdam erklärt, dass das Genehmigungsverfahren noch »einige Zeit in...