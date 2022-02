Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rassistische Praxis Israel will mit neuaufgelegtem Gesetz Familienzusammenführung von Palästinensern verhindern Emre Şahin Erst letzte Woche hatte die Organisation Amnesty International (AI) einen Bericht zu Menschenrechtsverletzungen in Israel veröffentlicht, und das Land wegen seiner Politik gegenüber den Palästinensern als »Apartheidstaat« kritisiert. Unter anderem erwähnte AI die Verweigerung der Staatsbürgerschaft für Antragsteller aus dieser Bevölkerungsgruppe und sprach von einem System, dessen Ziel es sei, die Präsenz der Palästinenser und ihren Zugang zu Land zu minimieren. Die Kritik hindert Israel allerdings nicht daran, diese Politik auch weiter fortzusetzen. Am Montag hat die Regierung mit Hilfe der Opposition das sogenannte Staatsbürgerschaftsgesetz in erster Lesung verabschiedet. Dadurch soll verhindert werden, dass mit Staatsbürgern Israels verheiratete Palästinenser automatisch die Zugehörigkeit oder einen Wohnsitz im Land erlangen können. Neben dem von der rechten Innenministerin Ajelet Schaked eingebrachten Gesetzentwurf, der mit 44 zu fünf Stimmen angenomme...

Artikel-Länge: 3738 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen