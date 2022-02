Steuerdieb muss hinter Gitter

Als Roland Zickler, Zivilrichter am Amtsgericht Bonn, vor zwei Jahren sein erstes Urteil im Rahmen der Aufarbeitung des »Cum-Ex«-Skandals sprach, kamen zwei britische Investmentbanker mit Bewährungsstrafen davon. Die Milde begründete Zickler seinerzeit mit der umfassenden Kooperation der Steuerdiebe. Sie hatten Reue gezeigt und ausführlich ausgepackt. Dadurch seien viele weitere Verfahren überhaupt erst ermöglicht worden. Dass Zickler es ernst meinte, stellte er am Mittwoch unter Beweis, als er einen anderen Steuerdieb für dreieinhalb Jahre hinter schwedische Gardinen schickte.

Dabei handelt es sich um Detlef M., den früheren Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft der längst insolventen Hamburger Skandalbank M. M. Warburg. Vorgeworfen wurde dem 63jährigen Steuerhinterziehung in zwei Fällen in den Jahren 2009/10. Durch seine Beteiligung an den »Cum-Ex«-Machenschaften soll der Fiskus um mindestens 109 Millionen Euro erleichtert worden sein. Die Staatsanwa...