Opferrolle statt Büßerhemd

Wütend reagierte die Initiative »Eckiger Tisch« auf den »Entschuldigungsbrief« des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. Die Opfer könnten Formulierungen wie »Schmerz und Scham«, die Benedikt in seinem am Dienstag vom Vatikan veröffentlichten Schreiben gebraucht hatte, »nicht mehr hören«, kritisierte die Interessenvertretung, die Betroffene von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche vertritt.

Benedikts »wortreiche Erklärung«, so die Stellungnahme der Opferinitiative, reihe sich ein in »die permanenten Relativierungen der Kirche in Sachen Missbrauch«. Zwar würden »Vergehen und Fehler« immer wieder eingeräumt, »doch niemand übernimmt konkret Verantwortung«. Solche Entschuldigungen dienten am Ende nur dazu, den Opfern »die Verantwortung aufzuhalsen, wenn sie diese Art von Betroffenheitsbekundungen nicht angemessen zu würdigen« wüssten. »Das hat schon etwas von Nötigung«, sagte Matthias Katsch, Geschäftsführer der Initiative, am Donnerstag auf jW-Nachfrag...