Chiffren der Gegenaufklärung

In diesen Tagen erscheint im Hamburger Argument-Verlag der von Klaus Weber herausgegebene Sammelband »Sloterdijk – aristokratisches Mittelmaß und zynische Dekadenz«. Wir veröffentlichen daraus redaktionell gekürzt und mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor den einleitenden Beitrag des Herausgebers – eine überarbeitete Fassung eines Vortrags, der für eine Georg-Lukács-Veranstaltung der jungen Welt am 15. Mai 2021 in Berlin geplant war, die aber coronabedingt ausfallen musste. (jW)

Zur Rolle der Philosophie vor und während des deutschen Faschismus ist von bürgerlicher wie von marxistischer Seite nach 1945 Verbergendes und Erhellendes zu lesen. Am Beispiel Martin Heideggers kann ersehen werden, wie massiv die konservativ-bürgerlichen Interventionen waren, um diesen Vorbereiter, Mitläufer wie Anbeter des faschistischen Staats und seines Führers in den deutschen Feuilletons als Unschuldslamm, weltfremden, aber bedeutsamen Elfenbeinturmbewohner und zu...