Klimaschutz nicht in Sicht

Die Coronapandemie hat der Automobilindustrie nach eigenen Angaben eine »durchwachsene« Bilanz für 2021 beschert. Die Chefin des VDA, Hildegard Müller, erklärte auf der Jahrespressekonferenz des Branchenverbands am Mittwoch, das vergangene Jahr sei »turbulent« gewesen. Und auch für 2022 erwarte man ein »vergleichsweise geringes Wachstum«. Für den deutschen Markt rechnet der VDA mit mehr als 2,8 Millionen Pkw-Neuzulassungen. Damit kämen rund sieben Prozent mehr Neuwagen auf die Straßen als 2021. Insgesamt geht der Verband von einer Inlandsproduktion von 3,5 Millionen Einheiten aus – ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch das entspreche »nur« dem Produktionsniveau von 2020. Europa sei »aktuell noch deutlich weiter vom Vorkrisenniveau entfernt« als andere Märkte, beklagte Müller. Trotzdem dürfte auch die Auslandsproduktion in diesem Jahr um fünf Prozent auf 9,9 Millionen Einheiten zulegen, fügte die Autolobbyistin hinzu.

