Unionisten gehen aufs Ganze

Glaubt man den Worten des EU-Vizekommissionschefs Maros Sefcovic, die die britische Tageszeitung Financial Times am 20. Januar veröffentlichte, so unterstützen 60 Prozent der Nordiren das »Nordirland-Protokoll«. Was feststeht: Das Agieren der Democratic Unionist Party (DUP) in dem Konflikt um die Abmachung geschieht nicht aus einer Position der Stärke heraus, sondern aus einer der Schwäche.

Die Partei steht unter dem Druck von verschiedenen radikalunionistischen Gruppierungen, die im »Nordirland-Protokoll« einen Schritt zur Wiedervereinigung der beiden irischen Landesteile sehen. Diese Auffassung wird durch Wahlumfragen bestärkt, die der republikanischen Sinn Féin 25 Prozent zusprechen, neun Prozent mehr als der DUP. Sinn Féin könnte damit nach den Wahlen am 5. Mai erstmals seit Bestehen des Karfreitagsabkommens von 1998 den »First Minister« stellen, berichtete die britische Tageszeitung The Guardian am vergangenen Freitag.

