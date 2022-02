Untauglicher Begriff

Sie hat einen Grammy, einen Oscar, einen Tony und einen Golden Globe gewonnen und ist Trägerin des Mark-Twain-Preises für amerikanischen Humor. Das hat die Schauspielerin Whoopi Goldberg nicht davor bewahrt, ins Zentrum heftiger Kritik zu geraten. Als Moderatorin der Talkshow »The View« erklärte sie: »Beim Holocaust geht es nicht um Rasse.« Und sie fügte gleich hinzu: »It’s not about race. It’s about man’s inhumanity to man.« Allerdings sagte sie im selben Atemzug, solche Inhumanität könnte von allen ausgehen und alle treffen: »Schwarze, Weiße, Juden, äh, Itali..., alle, alle fressen sich gegenseitig auf.«

Dass die hinter dieser Äußerung stehende Vorstellung sich auf ihren Begriff von Rassismus bezog, machte Goldberg unmissverständlich klar, als sie noch am selben Abend in der »Late Show« von Stephen Colbert saß. Dort ging sie auf die Kritik ein, die sie mittlerweile für ihre Äußerung zum Holocaust erfahren hatte. Dabei betonte sie ihre Auffassung, dass »R...