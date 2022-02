Zum Inhalt dieser Ausgabe | Familie 2G plus Früher war es schon schlimm, aber jetzt erst! Bernhard Spring Wer erleben möchte, wie zwei Jahre Corona die Menschen verändert hat, muss nur einmal eine Geburtstagsfeier im Verwandtenkreis absolvieren. Natürlich regelkonform im kleinen Kreis und nach den geltenden Vorschriften. Sicher, Oma Anna hat irgendwie geistig abgebaut. Seit das Seniorenzentrum geschlossen ist, laufen bei ihr nur noch Volksmusik und Lokalnachrichten. Wen wundert es also! Aber die anderen … Es ist nicht zu entschuldigen, dass erwachsene Menschen, wenn sie sich in der Sinnlosigkeit ihres Lebens verloren haben, stolz davon berichten, mit welchen Nichtigkeiten sie einen neuen Blick auf ihr Dasein gewinnen wollen. Dass sie nun jeden Morgen meditieren (»Solltest du auch mal versuchen!«) oder ein Tutorial zum Thema »Filterkaffee und Röstaromen« absolvieren. Schlimmer noch als die diversen Freizeitbeschäftigungen, die die netflixmüde Fa...

Artikel-Länge: 2643 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen