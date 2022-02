Schilling, Lenski, Sollorz

Wer hätte gedacht, dass der Schauspieler Tom Schilling am Donnerstag schon 40 wird? Er wirkt stets jünger – von Anfang an. So spielte er in seiner ersten Rolle in Jurij Kramers DFF-Film »Stunde der Wahrheit« 1988 den vierjährigen Stiefsohn von Hansjürgen Hürrig, obwohl er doch schon sechs war. Kurz darauf wurde sein Talent für die Bühne entdeckt, und er übernahm mehrere Rollen am Berliner ­Ensemble. Eigentlich wollte er einmal Maler werden (dazu passt seine an Gerhard Richters Biographie angelehnte Rolle in »Werk ohne Autor«, 2018), aber schon vor dem Abitur 2001 hatte er in Filmen wie »Crazy« (2000) so großen Erfolg, dass danach eine Film- und Fernsehrolle die nächste jagte. Meist spielte er sensible Heranwachsende, etwa in »Napola – Elite für den Führer« (2004), wo er seinen Gefühlen gehorchend Selbstmord beging. Sein großer Überraschungserfolg war 2012 die Titelrolle in dem Schwarzweißfilm »Oh, Boy«, in dem er als abge...