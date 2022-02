Protzskipper des Tages: Jeffrey Bezos

Stünde hier das Wort zum Sonntag, müsste der Text wohl mit einem Gleichnis beginnen: »Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.« Anzunehmen ist aber, dass es Superbetuchten wie Jeffrey Bezos eh schnurz ist, in ein imaginäres Himmelreich zu kommen, hat er doch bereits eine penisförmige Rakete, mit der er jederzeit noch ein Stück weit drüber Allausflüge unternehmen kann. Den Amazon-Magnaten plagt ein eher irdisches Problem: Mit seiner neuen Megayacht, die derzeit im Rotterdamer Hafen fertiggestellt wird, gelangt er einfach nicht in die No...