»Nah an den Interessen der Bevölkerung«

Sie stehen über die Organisation Afrique-Europe-Interact in engem Kontakt mit den Leuten vor Ort in Westafrika. Die Militärregierung in Mali hat gerade den französischen Botschafter des Landes verwiesen. Welchen Hintergrund hat das?

Frankreich hat seine ehemaligen Kolonien seit der Unabhängigkeit mehr oder weniger als Hinterhof behandelt und ist damit Jahrzehnte durchgekommen. Diese Macht, die es auch durch die Anbindung der politischen Eliten an sich hatte, ist im Grunde genommen schon seit den 90er Jahren erodiert, als andere Mächte stärker auf den Plan getreten sind, nicht zuletzt China. Paris sieht seine Felle davonschwimmen und ist darum bemüht, soviel Einfluss wie möglich zu halten.

In Mali ist aber eine Regierung an die Macht gekommen, die sich nicht mehr von Frankreich durch die Manege führen lassen will. Dabei wird der Putsch vom August 2020 – und das ist eben das Besondere – von großen Teilen der Bevölkerung ausdrücklich befürwortet. Sie versprech...