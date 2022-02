Gourmands und Gourmets

»Danke, Gerd«, stand vergangenen Sonnabend in riesigen Lettern auf der Gegengerade im Stadion des Drittligisten FSV Zwickau – in Gedenken an die Ende Januar nach langer Krankheit verstorbene Trainerlegende Gerd Schädlich (69). Damit gedachten Fans und Verein nicht nur eines Übungsleiters, mit dem Zwickau 1994 in die zweite Bundesliga aufgestiegen war, sondern auch eines geradlinigen und bescheidenen Menschen. Dass Schädlich im Dreieck Aue–Chemnitz–Zwickau, wo er überall als Trainer für Aufstiege sorgte, gleichermaßen beliebt war, sagt viel über seinen Charakter aus.

Zwickau empfing Kaiserslautern, das ebenso ungeschlagen ins Jahr startete. Neuzugang Terrence Boyd bewies erstmalig, wozu man ihn aus Halle holte. Mike Wunde...