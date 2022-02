Freiwillig in die Leiharbeit

An der Leiharbeit in der Pflege zeigt sich deutlich, dass die Interessen von Kapital und Arbeit in der Branche weit auseinandergehen. Dass viele Pflegekräfte lieber bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt sind als in einem Krankenhaus, ist für die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ein deutliches Zeichen dafür, dass im Gesundheitswesen vieles im argen liegt. Den Kliniken sind die Leihkräfte ein Dorn im Auge, weil sie teurer sind.

Gründe, die feste Anstellung zu kündigen und in die Leiharbeit zu wechseln, gibt es für Pflegekräfte viele. Bei Verdi heißt es, die Pfleger bekämen dann besser planbare Arbeitszeiten geboten, könnten sich ihre Schichten besser aussuchen, und sie würden – zumindest auf den ersten Blick – besser bezahlt. Beschäftigte der Stammbelegschaften müssten statt dessen regelmäßig kurzfristig einspringen, wenn mal wieder Not am Mann ist.

Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor des Frankfurter Universitätsklinikums meint, die teuren Honorarkräfte seien »...