Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schulden auf Höchststand Sri Lanka steuert auf Zahlungsunfähigkeit zu. Hohe Inflation belastet Lohnabhängige Thomas Berger Sri Lanka schliddert immer tiefer in eine Wirtschaftskrise. Schon im September hatte die Regierung unter den Brüdern Gotabaya Rajapaksa (Präsident) und Mahinda Rajapaksa (Premierminister) den ökonomischen Notstand ausgerufen. Doch seit Beginn des neuen Jahres verschärfte sich die Krise. Inzwischen steht der Inselstaat kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Die Devisenreserven sind auf ein Minimum zusammengeschmolzen. Zum Jahreswechsel waren es weniger als 1,6 Milliarden US-Dollar, die das Land noch zur Verfügung hatte, um Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Da jeder einzelne Dollar nur einmal ausgegeben werden kann, kommt es zum Dilemma: Fließt das Geld im Ernstfall laut Verträgen in den Schuldendienst, oder werden dringend benötigte Einfuhren von Lebensmitteln und Energieträgern gesichert? Zudem fragen sich immer mehr der 22 Millionen Einwohner, wie sie die stetig steigenden Lebenshaltungskosten bezahlen sollen. Schon im November betrug die Inflation 11,1 Pr...

