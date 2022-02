»Antiziganistische Stereotype sind sehr präsent«

Der Verein »Amaro Foro« bietet ein digitales Weiterbildungsangebot zur Sensibilisierung von Medienschaffenden zum Thema Antiziganismus an. Weshalb ist es notwendig, dazu Journalistinnen und Journalisten weiterzubilden?

Amaro Foro führt seit 2012 regelmäßiges Medienmonitoring durch und beobachtet dabei vor allem auch die Berichterstattung über Roma in Berliner Zeitungen. Darin zeigt sich, was auch wissenschaftliche Studien und der Bericht der Unabhängigen Expertenkommission Antiziganismus belegen: Nämlich dass im Journalismus und in der deutschen Mehrheitsgesellschaft antiziganistische Stereotype sehr präsent und tief verwurzelt sind. Dies prägt Einstellungen zu tatsächlichem oder zugeschriebenem Romahintergrund und wirkt sich auf politische Debatten und Entscheidungen aus.

Welche Art der Berichterstattung muss vermieden werden, um nicht zu diskriminieren?

Ein klassisches Thema in den Medien, das in den vergangenen Jahren mit Roma assoziiert wurde, war die so...