Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schimmel im Klassenzimmer Berlin: CDU-Stadtrat ließ Schulen im Bezirk Mitte nicht renovieren, obwohl Mittel dafür bereitstanden Bernd Müller Stefanie Remlinger ist enttäuscht von ihrem Vorgänger im Amt. Die Grünen-Bezirksrätin von Berlin-Mitte leitet das Ressort »Schule und Weiterbildung«. Wie sie Anfang des Monats gegenüber dem Internetmagazin Weddingweiser in einem Interview erklärte, hat ihr Vorgänger Carsten Spallek (CDU) zahlreiche Schulen im Bezirk nicht renovieren lassen, obwohl die Mittel dafür bereitstanden. Eine dieser Schulen ist die Anna-Lindh-Schule, eine der größten Grundschulen Berlins. Rund 800 Kinder werden dort unterrichtet. Im Oktober 2021 hatte Spallek stolz ein Foto auf Twitter geteilt und der Öffentlichkeit mitgeteilt, die Schule habe nun ein neues Gewächshaus. Im Förderverein der Schule kam das nicht gut an. Dessen Vorsitzende kommentierte Spalleks Nachricht mit einem Video von einem gebrochenen Rohr in der Schule und schrieb dazu: »Bei Regen läuft das Wasser im Strahl aus der Wand.« Früher war die Schule wegen ihrer Begabtenförderung bekannt – nun ist sie es wegen ihrer m...

