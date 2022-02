Dokumentiert: Beziehungen Russlands und Chinas treten in »neue Ära« ein

Auf Einladung des Präsidenten der Volksrepublik China, Xi Jinping, besuchte der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir W. Putin, am 4. Februar 2022 China. In einer gemeinsamen Erklärung »zu den internationalen Beziehungen, die in eine neue Ära eintreten, und zur globalen nachhaltigen Entwicklung« heißt es unter anderem:

Die Welt befindet sich heute in einem tiefgreifenden Wandel, und die Menschheit tritt in eine neue Ära rascher Entwicklung und tiefgreifender Umgestaltung ein. Sie sieht die Entwicklung solcher Prozesse und Phänomene wie Multipolarität, wirtschaftliche Globalisierung, das Aufkommen der Informationsgesellschaft, kulturelle Vielfalt, die Umgestaltung der globalen Governance-Architektur und der Weltordnung; es gibt eine zunehmende Verflechtung und Interdependenz zwischen den Staaten; eine Tendenz zur Neuverteilung der Macht in der Welt hat sich herausgebildet; und die internationale Gemeinschaft zeigt eine wachsende Nachfrage nach der F...