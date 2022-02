Die Klone warten auf Tag X

Samstag, 29. Januar

Die schicken Rekordzahlen in dieser Woche (mehr als 200.000 Infizierte, Inzidenzwerte über eintausend) haben überall Testlochlücken. Die schwer geprüften Stochastikfreaks verlegen sich auf das Addieren von Krankenhausbetten und Toten. Langweilig niedrige Zahlen zwar, aber immer valide. Außer am Wochenende.

Montag, 31. Januar

Bin gestern nach zwei Wochen Stubenarrest etwas um die Häuser gezogen. Im Wirtshaus gab es Roulade mit Klößen und ein Gothaer, danach im Kaffeehaus einen Kaffee und zwei Paulaner Weiße, in der Kneipe zwei Köstritzer, in der Bar drei oder vier Augustiner (?) und zu Hause ausweislich der heute vorgefundenen Kronkorken noch eine Handvoll Ehringsdorfer. Außer dem Augustiner alles Plörre, egal. In Krisenzeiten musst du trinken, was du kriegst.

Hübsche Verschwörungstheorie gehört: Mit Corona sollen alle Menschen ausgerottet werden, die von »denen« nicht mehr gebraucht werden, und die, die »sie« noch brauchen, werden mit eine...