»Honduras war immer abhängig von den USA«

Können Sie Ihre Organisation vorstellen? Woher kommt der Name?

»Los Necios« (Die Törichten, jW) gibt es seit 1999 in Honduras. Wir sind eine linke, marxistisch-leninistische Organisation und waren Teil der Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Ich sage waren, weil die FRNP im Grunde genommen in der Partei Libre aufgegangen ist. Unsere Genossinnen und Genossen arbeiten in der Partei Libre mit. Als Organisation beteiligen wir uns an den sozialen und politischen Kämpfen in Honduras. Unser Name leitet sich aus einem Lied von Silvio Rodriguez (kubanischer Volkssänger, jW) mit dem Titel »El Necio« ab. Er schrieb den Song in den 1990er Jahren, während der Spezialperiode in Kuba, als die Linke weltweit praktisch verschwunden war.

Ihre Ursprünge hat »Los Necios« in der Studentenbewegung. Damals entwickelte sich in Lateinamerika eine Bewegung gegen den Neoliberialismus, inspirierend für uns war der Wahlsieg von Hugo Chávez in Venezuela und die Entwicklung do...