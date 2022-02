Re: Hilfe vom Heilpraktiker: Gefahr oder alternative Medizin?

Die Anthros und Alternativheinis waren so lange eine zu vernachlässigende Gefahr, bis die Nazis im Zuge der Pandemie in ihnen willige Mitläufer entdeckten. Knapp 130.000 Deutsche suchen täglich, ja täglich, Praxen von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern auf, so schätzt man jedenfalls. Die Branche erntet dabei durchaus auch Kritik, vor allem klarerweise von seiten der Konkurrenz, der Schulmedizin. Die Vorwürfe reichen von unwirksamen Heilverfahren über falsche Diagnosen bis hin zur Gefährdung von Menschenleben. Vor allem die mangelnde Berufsausbildung steht in der Kritik. Denn um in Deutschla...