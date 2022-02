Die Farbe Grün

Die große Uhr über dem Eingang zum Empfangsgebäude des Grazer Hauptbahnhofs leuchtet abends grün. Grün sind auch die Hinweisschilder, welche die Reisenden zur unterirdischen Straßenbahnhaltestelle geleiten. Die Züge, die dort halten, sind selbstverständlich grün, nur die neuesten Modelle sind meist komplett mit Werbung zugeschissen. Auf dem Europaplatz halten grüne Busse, manche mit dem Fahrtziel Mariagrün. Muss ich erwähnen, dass die steirische Nahverkehrs-App ebenfalls grün gestaltet ist? Aber damit nicht genug: Auch die Straßenschilder sind grün in Graz, bloß in der Innenstadt hat man inzwischen andere angebracht, die den Straßennamen schwarz auf weiß bringen. Der ORF Steiermark tanzt ebenfalls aus der Reihe: Abweichend von der roten Signalfarbe des Österreichischen Rundfunks präsentiert sich auch das steirische Regionalprogramm in Grün. Und wer in einer Grazer Buchhandlung nach Literatur über die Steiermark – ob nun nach Wanderführern oder literarisch...