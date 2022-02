Klagen wegen Krebs

Seit Jahren versucht der japanische Stromkonzern Tepco, dessen dürftige Sicherheitsstandards seiner Atomkraftwerke 2011 zum Super-GAU von Fukushima führten, seiner Verantwortung zu entfliehen. Doch in der Zivilgesellschaft wird der Widerstand dagegen stärker. Ende Januar hat eine Gruppe von sechs Frauen und Männern, die zum Zeitpunkt der Katastrophe zwischen sechs und 16 Jahren alt waren und in der Präfektur Fukushima lebten, Tepco verklagt. Sie führen an, wegen der radioaktiven Strahlung an Schilddrüsenkrebs erkrankt zu sein, und verlangen einen Schadenersatz von umgerechnet 4,8 Millionen Euro. Die Erkrankung hat die sechs schwer getroffen: Allen von ihnen wurde die Schilddrüse ganz oder teilweise entfernt, einige hatten Mühe, ihren Bildungsgang fortzusetzen oder eine Arbeit zu finden.

Der nun angestoßene Prozess wird der erste dieser Art sein, bisher hatten keine Zivilisten, sondern bloß Arbeiter am havarierten AKW Fukushima 1, die an Krebs erkrankten, T...