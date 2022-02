Prisoners’ Lives Matter

Ich hatte fast zwei Jahre das Privileg, für Prison Radio aus dem Knast zu berichten, und kann kaum in Worte fassen, wie sehr ich durch diese Erfahrung gewachsen bin. Daher ist es mir eine große Freude, mitteilen zu können, dass ich nach mehr als 20 Jahren Haft endlich auf Bewährung entlassen und am Ende dieses Monats wieder zu Hause sein werde.

In den vergangenen zehn Jahren habe ich von einigen der stärksten und im Knast am meisten respektierten Männern viel gelernt: Mumia Abu-Jamal, Russell »Maroon« Shoatz und Saleem Holbrook. Sie haben mich dazu gedrängt, Autor zu werden, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich eines Tages in der Lage sein würde, für Prison Radio direkt aus dem Gefängnis zu berichten. Deshalb möchte ich allen von Prison Radio danken.

Was wir im Fernsehen oder Radio sehen und hören, nehmen wir als selbstverständlich hin und denken nicht weiter über die Bedeutung dieser Medien nach. Doch die heutigen Mainstreammedien sind durchd...