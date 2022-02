Topinamburgratin

In Sprichwörtern dienen Lebensmittel eher der Veranschaulichung des Unerwünschten. So sieht ein vom floristischen Laien selbst zusammengestellter Blumenstrauß nicht selten aus wie Kraut und Rüben. Mischt sich jemand Unbefugtes in unsere Angelegenheit ein, finden wir, das sei nun wirklich nicht sein Bier. Und wer vor dem Waschgang für Schwarzes vergisst, die Billigpapiertaschentücher aus den Hosentaschen zu entfernen, der hat dann den Salat. Dem Kleinlichen wirft man Erbsenzählerei vor, und der Geizige ist ein Korinthenkacker. Männer in kurzen Hosen haben Stachelbeerbeine. Nur in Frankreich ist man etwas dezenter: Wer hier in Hochwasserhosen zu einem Schäferstündchen erscheint, wird höflich gefragt, ob er »in die Erdbeeren geht« (»Tu vas aux fraises?«).

Es geht aber noch weiter im sprachlichen Gemüseregal. Die Kleine von nebenan zum Beispiel hat Ärger mit ihrem Spargeltarzan. Der ließ sie einfach fallen wie eine heiße … na, was? Topinambur, jawohl! Vorbei d...