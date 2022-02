Stolz und gelassen

Taxifahrer Amir holt mich vom Flughafen Scharm El-Scheich ab. Zufällig hatte ich meinen Flug für jenen Tag gebucht, als hier im Dezember unter der Schirmherrschaft des ägyptischen Diktators Abdel Fattah Al-Sisi die Konferenz der UN-Konvention gegen Korruption ihren Auftakt hatte – was angesichts des Filzes innerhalb der ägyptischen Eliten allein schon urkomisch ist. Natürlich kann Al-Sisi eine derartige Konferenz nicht in Kairo abhalten, hätte er sich bei den über 2.000 Gästen aus aller Welt doch schlicht blamiert: Stundenlange Taxifahrten durch die nicht enden wollenden Slums der Megacity, die Elendsviertel direkt unter der Nase der Sphinx, zeugen von Jahrzehnten der Misswirtschaft korrupter Eliten. Nein, Al-Sisi hält seine Antikorruptionsscharade weit, weit weg ab, am Südzipfel des Sinai, der Meerzunge zwischen Afrika und Asien. Im sterilen Scharm El-Scheich, einem Tourismus- und Luxusresort, in dem Glücksspiel legalisiert wurde und sich Yuppies aus all...