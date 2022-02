Auf Schlingerkurs

Hickhack in der Bundesregierung: Erst stoppte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) wegen »Geldmangels« abrupt das Förderprogramm für energieeffizienten Wohnungsbau, um den Schritt kurz darauf zum Teil zu revidieren. Eine große Zahl an Förderanträgen für energieeffizientes Bauen, die über die bundeseigene KfW-Bank (die ehemalige Kreditanstalt für Wiederaufbau) genehmigt werden, hatte die bereitgestellten Mittel vor dem regulären Auslaufen am 31. Januar erschöpft. So hätten nach Habecks Ankündigung vom 24. Januar rund 24.000 Antragsteller für das Programm »Effizienzhaus 55« keinen Zuschuss mehr erhalten. Nun werden alle bis zu diesem Stichtag eingegangenen Anträge von der KfW geprüft. Dafür wurden die Mittel ein weiteres Mal aufgestockt, nachdem die Bundesregierung bereits im Dezember fünf Milliarden Euro zusätzlich eingestellt hatte.

Verantwortlich für die hohe Zahl der Anträge bei der KfW ist die vorherige Bundesregier...