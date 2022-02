Ein vages Gefühl

Eine internationale Forschergruppe behauptete zuletzt, den Verräter zu kennen, der das jüdische Mädchen Anne Frank und dessen Familie den Nazis ans Messer lieferte (jW berichtete am 22. Januar). Ein jüdischer Notar soll es gewesen sein. Am Montag bat der Amsterdamer Verlag Ambo Anthos um Verzeihung, das entsprechende Buch veröffentlicht zu haben. Die erste Auflage werde vorerst die letzte sein.

»Mit Hilfe neuer Technologien und revolutionärer Forschungsmethoden bringt ein internationales Team Licht in die Frage, die viele seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu beantworten versuchen: Wer hat Anne Frank verraten?« bewarb der Verlag schaumschlägerisch das Werk von Rosemary Sullivan mit dem niederländischen Titel »Het Verraad van Anne Frank«. Geradezu bahnbrechend sei die Untersuchung des Cold-Case-Teams gewesen. Der Holocaust als spannender Kriminalfall. So was fördert den V...