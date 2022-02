Inflation außer Kontrolle

In Ankara musste am Wochenende der Chef der nationalen Statistikbehörde TÜIK, Sait Erdal Dincer, seinen Posten räumen. Dabei war er erst vor elf Monaten vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eingesetzt worden. Dem Amt und seiner Führung wird vorgeworfen, geschönte Inflationszahlen veröffentlicht zu haben. Doch ob geschönt oder nicht, die Preisentwicklung in der Türkei ist außer Kontrolle geraten. Zuletzt hatte die Notenbank ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr auf 23,2 Prozent verdoppelt.

An diesem Donnerstag sollen die aktuellen Inflationszahlen vorgelegt werden. Analysten rechnen damit, dass die Verbraucherpreise im Januar um 47 Prozent zugelegt haben. Im Dezember lag der Anstieg bereits bei 36 Prozent. Die erwartete Teuerungsrate für Januar würde den höchsten Wert seit 20 Jahren darstellen. Die Notenbank geht davon aus, dass die Inflationsrate im Mai mit 55 Prozent einen Höhepunkt erreicht und sich dann bis Jahresende auf 27 Prozent a...