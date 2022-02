Ihre Gruppe setzt sich für die Geflüchteten ein, die auf ihrer Flucht aus Eritrea und anderen afrikanischen Ländern in Libyen stranden und dort oft in Haftlagern festgehalten werden. Wie ist die Situation in diesen Lagern?

Die Situation ist unmenschlich und unhaltbar. Eritreische Geflüchtete werden dort gefoltert, erfahren sexualisierte Gewalt, werden als Versklavte verkauft oder getötet. Die sanitären Anlagen und auch die Versorgung mit Essen, Trinken und Hygieneartikeln sind katastrophal. Außerdem werden seit Jahren horrende Summen von den Familien in Eritrea und der Diaspora erpresst, um die Menschen aus der willkürlichen Inhaftierung in den berüchtigten »Detention Centers« zu entlassen.

Mitte November haben Sie mit anderen Gruppen vor dem Auswärtigen Amt in Berlin demonstriert. Was haben Sie dort gefordert?

Wir wurden von unseren Geschwistern, die in Libyen feststecken und von den willkürlichen Festnahmen Anfang Oktober letzten Jahres betroffen waren, di...