Boliviens Frauen prangern an

Ein erster Erfolg für die feministische Bewegung in Bolivien: Am Dienstag (Ortszeit) hat Präsident Luis Arce angekündigt, mehrere Fälle von Gewalt gegen Frauen neu prüfen zu lassen. Wie der Politiker der Bewegung zum Sozialismus (MAS) über den Kurznachrichtendienst Twitter verkündete, werde seine Regierung dafür eine eigene Kommission einsetzen. »In Anbetracht der besorgniserregenden Situation und des Verhaltens von Richtern und Justizangestellten haben wir die Einsetzung einer Kommission zur Untersuchung von Vergewaltigungsfällen und Femiziden angeordnet, in denen die Verurteilten entlassen wurden.« Ergebnisse sollten innerhalb von 120 Tagen präsentiert werden.

Der Entscheidung waren Proteste in mehreren bolivianischen Städten vorausgegangen. In mindestens fünf Departamentos versammelten sich am Montag Hunderte Frauen zu Demonstrationen gegen Gewalt und Femizide. Dabei kritisierten sie insbesondere...