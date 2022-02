Amnesty duckt sich weg

Kritik an der israelischen Besatzungspolitik in Palästina und der Ungleichbehandlung der arabisch-palästinensischen Bürger des zionistischen Staates sieht sich in Deutschland schnell dem pauschalen Vorwurf des Antisemitismus ausgesetzt. Diesmal waren es allerdings keine Unterstützer der per Bundestagsbeschluss als »antisemitisch« diffamierten Israel-Boykottkampagne BDS, die am Dienstag den Bericht »Die Apartheid Israels gegen Palästinenser: Grausames System der Beherrschung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit« veröffentlichten, sondern die renommierte Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI). »Die Diskriminierung, die Enteignung, die Unterdrückung von Dissens, die Tötungen und Verletzungen – all dies ist Teil eines Systems, das darauf ausgerichtet ist, jüdische Israelis auf Kosten der Palästinenser zu privilegieren«, heißt es in der 282-seitigen englischsprachigen Dokumentation. Eine deutsche Fassung des Reports wird es wohl nicht geben. ...