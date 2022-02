Verbrechen vor der eigenen Haustür

Die zur Zwangsarbeit verschleppten Menschen waren »unübersehbar«, erklärte die Leiterin des Berliner »Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit«, Christine Glauning, bei der Online-Auftaktveranstaltung der zwölfteiligen Reihe »Zwangsarbeit in den Berliner Bezirken«. Vom 20. Januar bis 8. Dezember soll in diesem Jahr zusammen mit zwölf Museen an jene Opfer der Nazidiktatur erinnert werden, die oft vergessen wurden. »Es fand buchstäblich vor der eigenen Haustür statt«, erklärte Glauning. »Fast an jeder Ecke befand sich ein Arbeitslager.«

Berlin war damals mit Firmen wie AEG oder Siemens ein wichtiges Industriezentrum. Aber Glauning erinnerte daran, dass alle Branchen von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern profitierten, »von kleinen Betrieben wie Brauereien über die Kirche bis hin zu Privathaushalten«. Und die von den Nazis zur Arbeit gezwungenen Menschen haus...