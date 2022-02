Das hässliche, nützliche Ding

Manchmal bündelt sich Weltgeschichte in einem einzigen Gegenstand. Ein solcher ist der »Monobloc«-Stuhl, das aus Plastik gegossene, häufig weiß in Erscheinung tretende, meistverkaufte Möbelstück der Welt. Über eine Milliarde Mal soll das Modell seit den 1970er Jahren weltweit gefertigt worden sein. Hauke Wendler begibt sich in seinem Dokumentarfilm auf die Spuren dieses allgegenwärtigen Objekts, reist dafür nach Italien und Frankreich, in die USA, nach Uganda, Indien und Brasilien.

Die Geschichten, die er dort entdeckt, erzählen freilich von etwas Wichtigerem: von einem Ingenieur etwa, der mit Hilfe dieses Plastikmöbels einen billigen Rollstuhl baut, den er mit seiner Hilfsmission bedürftigen Menschen zukommen lässt. Er erzählt implizit von den Verwüstungen, die eine in Europa durch Impfungen weitgehend verschwundene Krankheit wie Polio in ärmeren Regionen unter der Bevölkerung anrichte...