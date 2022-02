Konkurrenz von links

Im März finden in den Niederlanden Kommunalwahlen statt. In Rotterdam, Utrecht und Amsterdam wollen dann neue sozialistische Parteien die Stadtparlamente aufmischen. Sie alle haben sich unlängst von der großen Sozialistischen Partei (SP) abgespalten, deren Politik sie als zu »schwammig« und deren Umgang mit ihren Mitgliedern sie als »herrisch« kritisieren.

»Sie haben es einfach geknackt«, beklagte sich Mitte Januar Theo Coskun, der neue Chef des SP-Ortsverbands in Rotterdam, im NRC Handelsblad. Gemeint ist das Türschloss des Parteibüros an der Gaffelstraat. Nun haben sich dort die »Socialisten 010« eingerichtet und bereiten sich auf die Kommunalwahl am 16. März vor. Als Hausbesetzer sehen sie sich nicht – die SP habe schon seit November keine Miete mehr gezahlt, berichtete das NRC.

»Obwohl unser Name neu ist, sind die Mitglieder von Socialisten 010 keine Unbekannten in Rotterdam. Bis vor kurzem bildeten wir den Kern der Sozialistischen Partei«, stellen sie ...