Abgeschottet in den Bergen

Seit 2017 werden in Tirol Geflüchtete, die Österreich verlassen sollen, in sogenannte Rückkehrzentren gesteckt. Bürglkopf ist eines davon. Die Einrichtung liegt auf 1.250 Metern über dem Meeresspiegel und ist nur über eine Forststraße zu erreichen. . Das nächstgelegene Dorf Fieberbrunn liegt zweieinhalb Stunden Fußweg entfernt. Geflüchtete, deren Asylanträge mehrfach abgelehnt wurden, die aber nicht in Abschiebehaft genommen werden dürfen, sollen hier von der Gesellschaft abgeschottet und so zur »freiwilligen« Rückkehr genötigt werden. Doch klar ist: Wirklich freiwillig gehen wohl nur die wenigsten in das Land zurück, aus dem sie zuvor geflohen sind.

In totaler Isolation müssen die in Bürglkopf untergebrachten Menschen oft Monate in Perspektivlosigkeit, ohne direkten Kontakt zur Bevölkerung und ohne Unterstützung ausharren. Obwohl das »Rückkehrzentrum« bereits 2019 infolge eines Hungerstreiks der Geflüchteten in die Kritik geriet, will das österreichische ...