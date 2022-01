Bambinikick mit Sozialität

Hinterher sprach Gästetrainer Uwe Koschinat aus, was inzwischen ohnehin alle wissen: »Glückwunsch zum Sieg und zur Vormachtstellung in der Liga.« Der 1. FC Magdeburg setzte seine Erfolgsserie auch im Topspiel der Drittklassigkeit des deutschen Fußballs fort und schlug am Sonnabend Koschinats 1. FC Saarbrücken nach temporeichen 90 Minuten mit 2:1. Zwölf Punkte beträgt der Vorsprung des 1. FCM an der Tabellenspitze auf den direkten Verfolger Kaiserslautern. Die Meisterschaft scheint sicher. Und der Aufstieg ist wohl längst ausgemachte Sache: 14 Punkte sind es auf Saarbrücken, die den Relegationsplatz drei vor den punktgleichen Meppenern belegen.

Gegen hoch pressende Saarbrücker musste sich der Ligaprimus aus Sachsen-Anhalt jedoch mühen, in einer wilden Partie, in der kaum Mittelfeldspiel stattfand und die bisweilen optisch wie ein Bambinikick wirkte: 20 von 22 auf dem Feld Aktiven rannten stets rauf un...