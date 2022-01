Zum Inhalt dieser Ausgabe | 24-Stunden-Schicht bei Notbesetzung Gesundheitspersonal streikt für »Schutz der öffentlichen Gesundheit«. Demonstrationen in ganz Italien Gerhard Feldbauer In ganz Italien haben am Freitag die Beschäftigten des Gesundheitswesens – von den Ärzten, über Schwestern und Pfleger bis zum Hilfspersonal – ganztägig die Arbeit niedergelegt, um einen »Schutz der öffentlichen Gesundheit« zu fordern. Das teilte die Basisgewerkschaft im Gesundheitswesen, Unione sindacale di Base – Settore publico impiego, auf deren Initiative zu dem Streik aufgerufen wurde, auf ihrer Website mit. Zur Sicherung der gesundheitlichen Betreuung seien »alle wesentlichen Dienste« aufrechterhalten worden. In zahlreichen Städten – von Mailand, Turin und Genua im Norden über Rom bis Neapel, Bari, Salerno und Palermo im Süden versammelten sich Ärzte und Personal, um gegen die katastrophalen Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals und die mangelhafte Versorgung der Menschen zu protestieren. Es gehe darum zu verhindern, dass »die Auswirkungen der schändlichen Entscheidungen der Regierung unwiderruflich die Lebensqualität aller beeinträchtigen«, h...

