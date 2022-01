Wie früher an der Strippe

Die Medienhäuser, die in Podcasts investieren, haben Dollar-Zeichen in den Augen. Die Fachmagazine der Branche berichten über vielversprechende Ergebnisse zweier Studien, die die RTL-Deutschland-Verkäufer von Ad Alliance und die Medienanalysten von Annalect unlängst veröffentlicht haben (Ad-Alliance-Grundlagenstudie »Mobile 360°« und »Podcast-User-Studie«). Demnach wissen 96 Prozent der Deutschen, was ein Podcast ist, 59 Prozent haben es ausprobiert und 27 Prozent hören schon einmal die Woche und häufiger. Und: 86 Prozent jener befragten Nutzer tun es länger als eine Stunde in der Woche. Das klingt nach viel, aber damit sind Podcasts im Vergleich zur Radionutzung nur ein Nischenphänomen. Und diese Hörer verlangen anspruchsvolle Inhalte: 61 Prozent der nachgefragten Podcasts waren Wissensformate und 48 Prozent kamen aus dem Bereich Nachrichten und Politik (Comedy 40 Prozent, True Crime 37 Prozent). Jetzt müssen die Vermarkter herausfinden, wie man tendenzi...