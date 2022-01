Vertikale und horizontale Wüsten

Die Norwegerin Erika Fatland zeigt in ihrem Buch über den Himalaja, »Hoch oben«(2021), wie das Hängen in den Steilwänden von einer Teambuilding-Maßnahme für Manager in den 70ern zum Reiseziel für fortwährende Rekorde geworden ist: 2013 schaffte es die erste amputierte Frau auf den Gipfel (8.848 Meter), die ersten Zwillinge und der älteste Mann (80), 2014 das jüngste Mädchen (13), 2017 der erste Krebspatient und so weiter. Der erste Besteiger mit einer Doppelamputation musste sich 2006 die Klettererlaubnis erst vorm Obersten Gerichtshof Nepals erstreiten. Dieser kam zu dem Schluss: Niemandem dürfe der Zugang zum Mount Everest verwehrt werden. Vor allem Sherpas, die sich unverantwortlichen Führungen verweigern, fühlen sich übergangen.

In der Sowjetunion war das Bergsteigen, aber auch das Hochklettern an Bäumen, Straßenlampen und Hausfassaden Volkssport. Dieser wurde ab 1939 durch eine Reihe importierter deutscher Filme von und mit dem Filmemacher und Abenteu...