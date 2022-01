Langweiler des Tages: Siegfried Russwurm

Die Revolution kann abgesagt werden, der Linksruck ist vollzogen. Schließlich wimmelt es im Ampelkoalitionsvertrag von kommunistischer Programmatik. An der Spitze der Radikalität findet sich die knallharte Aussage, dass es in der neuen Legislaturperiode keine weitere »Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben« wird. Das klingt bedrohlich! Warum also ließ der routinierte Widerspruch des Kapitals so lange auf sich warten? Am Sonntag war es dann endlich soweit, das Rententape wurde eingelegt, und der Wiedergabeknopf hinter dem Oh...